Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’deki Isabella Stewart Gardner Müzesi, 25 yıl önce çalınan tablolarını bulanlara 10 milyon dolar mükâfat verecek. Müzeden, 18 Mayıs 1990’da meşhur ressamların 13 eseri çalınmıştı. Çalınan eserler arasında Wemeer’in çizimleri, Rembrant’ın iki tablosu, Manet’in “Chez Tortoni” isimli tablosu ve Edgar Degas’ın “Leaving the Paddock” isimli eseri de yer alıyor. Bu eserler için önce 1 milyon dolar mükâfat verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu rakam daha sonra 5 milyon dolara, en son olarak da 10 milyon dolara yükseltildi.