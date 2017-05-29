Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 üniversiteden 122 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenler ödüllerini Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen özel bir törenle aldı. Erdemir’in Grup Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Banu Kalay Erton, “Yedi gün 24 saat hayat verdiğimiz çeliğin, ülkemizin dört bir yanında heykel alanında eğitim gören genç yeteneklerimizin elinde, bambaşka formlara dönüşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle çelik ve sanatın bir araya gelmesine zemin sağlayan ‘Erdemir 4. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmanın ödül töreni, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. 14 üniversiteden 122 öğrencinin katıldığı yarışmada birincilik ödülünü ‘Przewalski’ eseriyle Anadolu Üniversitesi’nden Ergün Arslan alırken, ikincilik ödülü ‘İsimsiz’ eseriyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Gamze Küçük’ün, üçüncülük ödülü ise ‘Varlık’ eseriyle Anadolu Üniversitesi öğrencisi Mert Kaan Burmaz’ın oldu. Yarışma kapsamında ayrıca beş öğrenci Mansiyon, beş öğrenci Erdemir Özel Ödülü, beş öğrenci de Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Banu Kalay Erton, “Kurumumuzun varlık sebebi olan çeliğin kullanılmasıyla ortaya çıkan bu değerli eserleri İstanbul, Ereğli, İskenderun, Divriği ve Ankara’da sanatseverlerle buluşturmayı planlıyoruz. Grubumuz adına, ödül alan, yarışmamıza katılım gösteren, çeliği özenle yeniden şekillendiren ve sanatseverlere görsel şölen imkânı sunan tüm öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.