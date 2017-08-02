Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da raylı sisteminin ilk etabını ilk dönem belediye başkanlığında tamamladığını anımsatan Türel, Meydan-EXPO 2016 hattını kapsayan ikinci etabın da bu dönemde tamamlandığını belirtti.

Varsak-Meltem arasında planlanan üçüncü etap raylı sistem projesinin bugünlerde Yüksek Planlama Kurulunda bakanların imzasına açıldığını kaydeden Türel, "Bu da bittiğinde hemen ihalesini yapıp görev dönemimizin sonuna kadar yetiştirmeye çalışacağız. Böylece Antalya'da raylı sistem 360 derece ring oluşturmuş olacak." dedi.

Üçüncü etap raylı sistemin "cadde tramvayı" olarak planlandığını, fakat bazı bölümlerinin yer altında olacağını belirten Türel, "Üçüncü etap raylı sistemi için bu senenin sonuna doğru kazma vurmak gibi bir niyetimiz var." açıklamasında bulundu.

"Dördüncü etap metro olması gerekiyor"

Türel, kentte raylı sistemle ilgili ulaşım master planının hazırlanarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına sunulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ulaşım master planı çalışmaları kapsamında dördüncü etabın raylı sistemde metro olması gerektiği bize bilimsel çalışmalarla sunuldu. Plan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından da kabul edildi ve onaylandı. Dolayısıyla Antalya'nın bundan sonraki dönemde toplu ulaşımla artık atacağı adım metroyla ilgili olacaktır. Metro hattında güzergah, hatta duraklarıyla birlikte ulaşım master planımız da kesinleşmiş durumda."

Menderes Türel, Antalya'nın zemininin metroya müsait olmadığı yönündeki söylemlerin eskide kaldığını dile getirerek, "50 sene önceki teknolojiye göre Antalya'nın zemini metroya müsait değil. Bugün dünyadaki gelişen teknolojiyle bırakın metroyu dağlar delinir hale geldi. Ayrıca cadde tramvayı ile metro başabaş bir maliyetle yapılabilir hale geldi. Antalya'da 2019'dan sonraki hedefimiz metro. Bir daha dönemin projesi olarak mutlaka yer alacaktır." diye konuştu.