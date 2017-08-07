Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu (BİK), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülke genelinde neşredilen mahallî ve ulusal gazetelerin birinci sayfalarını “15 Temmuz ve Manşetler” adlı prestij eserde bir araya getirdi. Kitapta, 31 yaygın ve 478 mahallî gazetenin, 16-17-18 Temmuz 2016 tarihli, Türk basınının yüz akı olarak basın tarihine adını yazdıracak evsaftaki birinci sayfaları yer alıyor. Basın İlan Kurumu Yayınları’ndan çıkan esere kurumun web sitesinden online olarak da ulaşılabiliyor.