Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tiyatroseverlerin merakla beklediği, Kadıköy Tiyatro Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 15 yıldır tertiplenen festivalde, bu yıl da sezon boyunca öne çıkan, seyirciden tam not almış tiyatro oyunları seyirciyle buluşuyor. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen festivalde, bütün oyunlar ücretsiz olarak sahneleniyor. Festivalde yarın da Semaver Kumpanya’nın “Cimri” oyunu seyirci karşısına çıkacak. Önümüzdeki günlerde de Tiyatrokare’nin “Ahududu” eseri ve Ezop Sahne’nin “Öküz”ü sahnelenecek. 18 Ağustos’ta sona erecek festivalin oyun davetiyeleri Kadıköy Belediyesinin kültür merkezlerindeki ücretsiz gişelerden alınabiliyor.