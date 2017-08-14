Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Dünyanın en tanınmış ressamlarından Vincent van Gogh’un, “Ayçiçekleri” isimli meşhur serisi, Facebook’taki “Sunflowers 360” adlı sanal sergide sanatseverlerle buluşcak. Sergide, sanatçının 1888-1889 yıllarında Fransa’da meydana getirdiği ve her biri dünyanın farklı yerlerindeki galerilerde sergilenen beş farklı Ayçiçekleri tablosu, 360 derecelik tur ile görüntülenebilecek. Orijinal tabloların fotoğraflarıyla hazırlanan sergi, Facebook üzerinden video veya Gear VR deneyimiyle gezilebilirken, Facebook Live yayınlarında da müzelerdeki uzmanlar “Ayçiçekleri” hakkında detaylı bilgi verecek.



5 GALERİ ORTAK!

Sergi için Londra Ulusal Sanat Galerisi, Amsterdam Van Gogh Müzesi, Philadelphia Sanat Müzesi, Münih Neue Pinakothek ve Tokyo’daki Seiji Togo Anıtı Sompo Japonya Nipponkoa Sanat Müzesi, Facebook ile birlikte çalıştı. Aynı odada izliyormuş hissi verecek şekilde tasarlanan sergi kapsamında, 5 galeri sırayla Facebook Live üzerinden 15’er dakikalık canlı yayın yaparak tabloları inceleyecek. Facebook Live yayınları, Londra’daki Ulusal Sanat Galerisi’nin Facebook sayfasında bu akşam Türkiye saatiyle 19.50’de başlayacak canlı yayınlar, 20.10’da Van Gogh Müzesi, 20.30’da Neue Pinakothek Müzesi, 20.50’de Philadelphia Sanat Müzesi’ndeki yayınla devam edecek. Canlı yayınlar Seiji Togo Anıtı Sompo Japonya Nipponkoa Sanat Müzesi’nin facebook sayfasında 21.10’daki yayının ardından sona erecek. Sergi, 14 Ağustos’tan itibaren her müzenin kendi Facebook sayfasında ve Gear VR’da yer alacak.