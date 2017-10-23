Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongre Caddesi'nde, geçmişte konak olarak inşa edilen okul ve rehberlik merkezi olarak da hizmet veren, 600 metrekare alan üzerindeki tarihî bina, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir süre önce Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

Kentin nadir tarihî yapılarından olan konağın korunması ve kütüphane olarak hizmet vermesi amacıyla restorasyon çalışmalarına geçildi.

Halen devam eden restorasyon çalışmasıyla aslına dönüştürülecek konak, kütüphane olarak hizmet verecek.

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, tarihî konağın adeta harap olduğunu belirterek, "Bu bina yıllarca farklı amaçlarla kullanılmış. Binaya giren her kurum kendine göre plan yapmış. Kapısı, penceresi üzerinde çalışma yapılmış. Bu da binaya ciddi zarar vermiş. O da binanın neredeyse özelliğinin kaybolmasına sebep olmuş." dedi.

Tarihî konak, Selçuklu mimarisiyle yapıldı

Alantar, Osmanlı dönemine ait olan yapının tarihî özelliğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu konağın yapımı tamamen Selçuklu mimarisi şeklinde. Kentteki tarihî kongre binası ile benzerliği çok fazla. Kesme ve yontma taşla yapılmış yapı. Yapılış amacı konak olsa da daha sonra birçok kuruma hizmet vermiş. Asırlık konak, Ardahan'da bugüne kadar ayakta kalan ender tarihî yerlerimizden biri. Restorasyonu tamamlanmasıyla kent kütüphanesi olarak hizmet verecek."

Hedef kışa girmeden bitirmek

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Alantar, kıştan önce yapının dışındaki restorasyonu bitirip iç kısmına geçmeyi amaçladıklarını aktardı.

Alantar, binanın konum olarak kütüphane için çok uygun olduğunu ifade ederek, restorasyonun bitmesiyle Ardahan'a önemli bir tarihî değer kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Selçuklu dönemi mimari özellikleriyle 1910'da inşa edilmiş konak 8 oda ve bir ara bölümden oluşuyor. 2 kapısı olan kesme ve yontma taş kullanılarak yapılan konak, U şeklindeki planıyla dikkati çekiyor.