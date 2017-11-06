Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyanist ve bestekâr Tuluyhan Uğurlu, önceki gün Trabzon’da ‘Doğunun mabetleri’ isimli bir konserle seyirci karşısına çıktı. Tuluyhan Uğurlu, tarihî binalar arasında bir köprü kurmak maksadıyla konserinin son bölümünde Ayasofya’ya yer verdi. Sanatçı Uğurlu, Trabzon’daki Ayasofya Camii’nin ibadete açıldığını hatırlatarak “Ayasofyalar çok uzun zamandan beri tartışılıyor. Ben her iki Ayasofya’nın da vakfedildiğini biliyorum. Bu iki Ayasofya’nın nasıl vakıf edildiyse o şekilde bugün kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Trabzon’daki Ayasofya bir çalışma yapılarak ibadete açıldı. İstanbul’daki Ayasofya da böyle olmak durumundadır” diye konuştu. Sanatseverlerin önünde Kudüs için hazırladığı yeni bestesini de seslendiren Uğurlu, bestesinde Kudüs’ün hüznünü anlattı.