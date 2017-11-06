Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanlarının hâlâ hayatta olduğu, gerçek bir hayat hikâyesini beyazperdeye aktaran “Ayla”, Türkiye’nin Oscar adayı olarak rakipleri arasından sıyrılıp ilk 5 film arasına girmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği, Can Ulkay’ın ise yönetmen koltuğunda oturduğu film, Oscar öncesi katıldığı milletlerarası festivallerden mükâfatsız dönmüyor. Güney Afrika’da düzenlenen Cape Town Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Kurgu Yönetmeni Ödülü’nün sahibi olan film, şimdi de ABD’nin Los Angeles şehrinde tertiplenen Uluslararası Asya Film Festivali’nde izleyicilerin oylarıyla “En İyi Film” seçildi. Kore Savaşı sırasında Astsubay Süleyman Dilbirliği ile ölümden kurtardığı bir kız çocuğunun hikâyesini anlatan “Ayla”, Türkiye’deki sinemalarda da bir haftada 600 binden fazla seyirci çekti.