Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Oscar için "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı gösterdiği "Ayla" adlı film, vizyona girişinin ardından ilk haftasında 621 bin 919 kişi tarafından izlendi.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 27 Ekim'de 526 salonda vizyona giren film, 2 Kasım tarihi itibariyle 621 bin 919 kişi tarafından seyredildi.

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, yapımcılığını ise Mustafa Uslu'nun gerçekleştirdiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya rol aldı.

Senaryosu Yiğit Güralp'e ait olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan film, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

Listenin ikinci sırasında Thor serisinin 3'üncü filmi ABD yapımı, aksiyon, fantastik, macera ve bilim kurgu türündeki "Thor: Ragnarok" adlı film yer alıyor.

Vizyona girişinin ilk haftasında 395 bin 21 seyirci sayısına ulaşan filmde, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Cate Blanchett, Anthony Hopkins, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson ve Karl Urban gibi isimler rol aldı.

Eric Pearson ve Christopher Yost'un senaryosunu birlikte kaleme aldığı film, "Asgard" medeniyetini kurtarmak adına zorlu bir mücadeleye giren Thor'un macerasını anlatıyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Bedran Güzel'in yönettiği, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un baş rollerini paylaştığı "Yol Arkadaşım", 371 bin 871 seyirci sayısı ile yer alıyor.

Film, bir telefon uygulaması ile tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan iki adamın yol maceraları etrafında dönüyor.