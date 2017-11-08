Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Oscar için “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde aday adayı gösterdiği “Ayla” filmi, sinemalarda büyük alaka gördü. Film vizyona girişinin ilk haftasında 621 bin 919 kişi tarafından izlenerek, listelerde ilk sıraya yerleşti. Yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği, yapımcılığını ise Mustafa Uslu’nun gerçekleştirdiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya rol aldı. Senaryosu Yiğit Güralp’e ait olan ve gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, Kore Savaşı sırasında bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor. “Ayla”yı, 395 bin 21 seyirciyle ABD yapımı, “Thor: Ragnarok” adlı film takip etti.