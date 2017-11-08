Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Edebiyatı Vakfı tarafından her hafta tertiplenen Çarşamba Sohbeti’nde bu defa edebî ve siyasi şahsiyetiyle son devre damgasını vuran Osman Yüksel Serdengeçti konuşulacak. “Mabetsiz Şehir” ve “Bir Nesli Nasıl Mahvettiler” gibi eserlerinin yanı sıra aksiyonerliğiyle de tanınan Serdengeçti’yi, Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Özcan anlatacak. İstanbul’daki Türk Edebiyatı Vakfında bugün 17.00’de gerçekleştirilecek “Osman Yüksel Serdengeçti: Davası, Mücadelesi ve Dergisi” başlıklı konferansta, muhafazakâr kalemin hayatına ve nüktedanlığına temas edilecek.