Türk Edebiyatı Vakfı tarafından her hafta tertiplenen Çarşamba Sohbeti’nde bu defa edebî ve siyasi şahsiyetiyle son devre damgasını vuran Osman Yüksel Serdengeçti konuşulacak. “Mabetsiz Şehir” ve “Bir Nesli Nasıl Mahvettiler” gibi eserlerinin yanı sıra aksiyonerliğiyle de tanınan Serdengeçti’yi, Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Özcan anlatacak. İstanbul’daki Türk Edebiyatı Vakfında bugün 17.00’de gerçekleştirilecek “Osman Yüksel Serdengeçti: Davası, Mücadelesi ve Dergisi” başlıklı konferansta, muhafazakâr kalemin hayatına ve nüktedanlığına temas edilecek.
Serdengeçti’yi konuşacaklar
08.11.2017 - 07:15 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 07:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Edebiyatı Vakfı tarafından her hafta tertiplenen Çarşamba Sohbeti’nde bu defa edebî ve siyasi şahsiyetiyle son devre damgasını vuran Osman Yüksel Serdengeçti konuşulacak
Etiketler : Çarşamba Sohbeti,
517840 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/517840.aspx
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