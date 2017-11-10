Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polisiye edebiyat tutkunları bir festivalde buluşuyor. Kara Hafta İstanbul Festivali bu sene 17 - 18 Kasım tarihlerinde İstanbul Pera Palace Hotel Jumeirah ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Festivalin birinci ve ikincisi, sırasıyla Agatha Christie’nin doğumunun 125. yılı ve yazar Georges Simenon şerefine düzenlenmişti. 3. Kara Hafta İstanbul Festivali’nin teması ise 1955 yılında Pera Palace Hotel’de konaklayan ve meydana getirdiği efsanevi MI6 ajanı James Bond karakteriyle bir fenomen hâline gelen Britanyalı yazar Ian Fleming olacak. Festivale; Anthony Horowitz, Charlie Higson, Arne Dahl, Tim Parks’ın yanı sıra; Ahmet Ümit, Alper Canıgüz, Cenk Çalışır gibi Türk polisiyesinin önemli yazarları da katılım gösterecek. Koleksiyoner Ömer Atakan’ın, Bond filmleri ve romanlarına ait çok özel parçaları da festival boyunca sergilenecek.