İstanbul’un tarihî tren garı Haydarpaşa, önümüzdeki günlerde kitap kokan bir faaliyete ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul’un çeşitli semtlerinde yer alan 40 sahaf, Kadıköy’ün ilk sahaf festivali için sinemanın, tiyatronun ve edebiyatın en kıymetli figürlerinden Haydarpaşa Tren Garı’nda bir araya gelecek. Beyoğlu Sahaflar Derneği’nin öncü olduğu Haydarpaşa Sahaf Festivali,18 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında nadir bulunan kitapları ve dergileri, plakları, ikinci el kitapları, eski belge, evrak, haritalar ile mecmuaları kitapseverlerle buluşturacak. Kadıköy, Üsküdar ve Beyoğlu’ndan sahafların, on binlerce eserini bir araya getirecek festival, tren garının peronları arasında 11.00 - 21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.
Haydarpaşa kitap kokacak
15.11.2017 - 06:51 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 06:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’un 40 sahafı, kitapseverleri tarihî tren garında yeni bir yolculuğa çıkaracak.
Etiketler : İstanbul,haydarpaşa,
519643 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/519643.aspx
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