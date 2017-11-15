Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un tarihî tren garı Haydarpaşa, önümüzdeki günlerde kitap kokan bir faaliyete ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul’un çeşitli semtlerinde yer alan 40 sahaf, Kadıköy’ün ilk sahaf festivali için sinemanın, tiyatronun ve edebiyatın en kıymetli figürlerinden Haydarpaşa Tren Garı’nda bir araya gelecek. Beyoğlu Sahaflar Derneği’nin öncü olduğu Haydarpaşa Sahaf Festivali,18 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında nadir bulunan kitapları ve dergileri, plakları, ikinci el kitapları, eski belge, evrak, haritalar ile mecmuaları kitapseverlerle buluşturacak. Kadıköy, Üsküdar ve Beyoğlu’ndan sahafların, on binlerce eserini bir araya getirecek festival, tren garının peronları arasında 11.00 - 21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.