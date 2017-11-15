Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu sene rekor katılımcı sayısıyla sona erdi. 4-12 Kasım 2017 tarihlerinde 36. defa düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı’nı bu yıl 742 bin 445 kişi ziyaret etti. Fuara, yurt içi ve yurt dışından da 820 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinliklerinden oluşan 295 faaliyetin yapıldığı fuarda, 3.000’den fazla imza günü tertiplendi. Sevdikleri yazarlarla buluşmayı bekleyenler de, kimi imzalarda binlerce okur uzun kuyruklar meydana getirdi. Ziyaretçi sayısının geçen yıla oranla yüzde 20’ye yakın artış gösterdiği 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın ardından düzenleyici kuruluş, Türkiye Yayıncılar Birliği, toplumun giderek büyüyen bir alakayla okumaya sarılmasının kendileri için büyük bir mutluluk ve övünç kaynağı olduğunu açıkladı.