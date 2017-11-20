Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Osmanlı İmparatorluğu’na Bir Ziyaret” isimli sergi, İstanbul Macar Kültür Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bozoky’nin, yaklaşık bir asır evvel Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında çektiği 56 fotoğrafının yer aldığı sergi, o devrin sosyal hayatına ışık tutuyor. Seyircilerini maziye doğru bir seyahate çıkaran fotoğraflarda; Osmanlı esnafı, çocuklar ve günümüze ulaşamayan tarihî binalar yer alıyor. 1871’de, Romanya-Oradea şehrinde dünyaya gelen Dezso Bozoky, meslek olarak hekimliği tercih ettiği halde fotoğrafa merak saldı. 1905’te Yunanistan ziyaretinden sonra Osmanlı topraklarına ulaşarak, bilinen ilk fotoğraf karelerini çekti. Dr. Dezso Bozoky’nin sergisi, 18 Şubat 2018’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.