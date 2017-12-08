Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de sinema sektörü geçtiğimiz aylarda 46 haftada, 48 milyon 325 bin seyirciye ulaşarak tarihî bir rekor kırmıştı. Ancak yine de araştırmalar ülkemizde sinema ve tiyatronun potansiyelinden daha az rağbet gördüğünü gösteriyor. Ajans Press’in, Türkiye gençliğinin kültür ve sanat karnesi üzerine medya incelemesine göre; gençlerin yüzde 81’i tiyatroya gitmezken yüzde 43’ü sinemada film seyretmiyor. Türkiye’deki gençler içerisinde kitap satın almayanlar da yüzde 55 ile çoğunlukta.

KÜLTÜR HARCAMAMIZ ARTTI

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), dün açıkladığı datalara göre, Türkiye’deki kültür harcamaları 2016’da bir önceki seneye kıyasla yüze 12,2 artarak 36 milyar 908 milyon 820 bin TL oldu. Kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 60,9, özel harcamaların payı ise yüzde 39,1 olarak gerçekleşti. Kültürel alanlarda, en çok paya ise el sanatları sahip oldu.