Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Seyyid Nizam Kütüphanesi artık kapılarını hiç kapatmayacak. ‘Hiç Kapanmayan Kütüphane’de çay, çorba, kahve gibi sıcak meşrubatlar ücretsiz ikram edilecek. Kitapseverlerin sessiz, sakin bir ortamda derslerini çalışabilmelerini sağlayan Seyyid Nizam Kütüphanesi’nin lise ve üniversitelere yakın olması ise öğrencilere yürüyerek gidip gelme avantajını sağlıyor. Kütüphanede bin tane eser yer aldığı söyleyen Seyyid Nizam Kütüphanesi Sorumlusu Eyüp Çebitürk, “Kitaplar zamanla geldikçe raflarımızın tamamı dolacak. Şu anda kütüphanemizde 210 kişiyi ağırlayabilecek kapasitemiz bulunuyor. Tüm kitapseverleri kütüphanemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.