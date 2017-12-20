Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'da, Osmanlı'nın erken dönemlerinde yapıldığı değerlendirilen Kel Ali Paşa Camisi, "kültür varlığı" olarak tescillendi.

Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki camiyi inceleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri, caminin yapımında kullanılan tekniğin Selçuklu ile Osmanlı'nın erken döneminde kullanılan çandı sistemi olduğunu tespit etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kasım ayında kültür varlığı olarak tescillenen caminin özgün haline getirilmesi için çalışmaların başlayacağı bildirildi.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır caminin kültür varlığı olarak tescillenmesi adına çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.

Bölge kurulunun kasım ayı içerisinde verdiği tescil kararı ile çalışmaların başka bir boyut kazandığını aktaran İspiroğlu, "Ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu mirası biz de belediye olarak elimizden geldiği şekilde koruyarak gelecek nesillere aktaracağız inşallah." dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu ise belediye ve üniversite iş birliğinde yürütülen faaliyetin sonucunu verdiğine değinerek, camiyi ve etrafındaki mezarlık alanların incelenmesinin neticesinde bu değerleri topluma kazandıracaklarını kaydetti.