Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bakanlık, Türkiye’nin müzik mirasının geleceğe taşınması için düzenlediği icra yarışmasında, sanatçıların seslendirmesi için renkli bir repertuvar belirledi. Yarışmaya başvuracak sazendeler için hazırladığı şartnamede icra edilecek enstrümanın, Türk kültüründe yer alan çalgılardan seçilmesi ve müzik mirasımızla irtibat kurulması istendi. Önümüzdeki ay yapılacak yarışma için son başvuru tarihi 24 Ocak olarak tespit edildi. Yarışmada 5 kişiye 7 bin 500 TL başarı ödülü, 5 kişiye de 500 TL mansiyon mükâfatı verilecek.