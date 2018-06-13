Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilecek Türkiye Festivali için çalışmaların başladığını, geçen yıl ilkini düzenledikleri festivalin 153 bin ziyaretçi ağırladığını vurguladı.

Türkiye Festivali'nin ikincisini, Moskova'daki Krasnaya Presnya Parkı'nda 10-12 Ağustos'ta gerçekleştireceklerini aktaran Ayık, rekor ziyaretçi sayısı beklediklerini bildirdi.

Üç gün sürecek festivalde, konser, gösteri, gastronomik ve kültürel sunumların yapılacağını ifade eden Ayık, Türkiye'nin iki ana pazarından biri olan Rusya'da yapılacak Türkiye Festivali'nin turizm adına önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çekti.

4,2 milyon avroluk tanıtım çalışması

Rusya Federasyonu'ndaki tanıtım çalışmalarına devam ettiklerine değinen Ayık, şunları kaydetti:

"Rusya pazarı, Türkiye için çok büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla bu pazardaki reklam ve tanıtım çalışmalarımızın hiç kesilmeden devam etmesi gerekiyor. Geçen sene festivalimizi yaklaşık 153 bin kişi ziyaret etti. Festival kapsamında 200 şanslı aileye Türkiye tatili hediye ettik. Ayrıca festival için yapılan tanıtım çalışmalarıyla milyonlarca kişiye ulaştık. Festivalimizi 200'ün üzerinde basın mensubu ve blogger takip etti. Tanıtım çalışmalarının maddi değeri ise 4,2 milyon avrodur."

Rakamların Türkiye Festivali'nin ne kadar doğru bir tanıtım çalışması olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Ayık, tanıtım çalışmaları yapmak isteyenleri festivale davet etti.

Festivalin, gelecek seneler için Türkiye'nin Rusya Federasyonundaki gücünü daha da artıracağını vurgulayan Ayık, "Türkiye'ye gelmeyen milyonlarca Rus vatandaşı bulunuyor. İlerleyen yıllarda tatil için Rusya dışına çıkan tatilci sayısının artacağı öngörülüyor. Bu pastadan daha fazla pay alabilmemiz için Türkiye'yi bu pazarda her zaman güncel tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.