Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistanlı sinemacı Haifaa Al-Mansour’un yönettiği “Mary Shelley” adlı filmde, yıldız oyuncu Elle Fanning yazarı canlandırırken, ona Douglas Booth ve Bel Powley eşlik ediyor. 1800’lerin ilk çeyreğinin Londra’sını yansıtan filmde, Mary Shelley’nin Frankenstein’i yazmasına kadar uzanan aşk hikâyesine odaklanılıyor. Meşhur bir felsefecinin kızı olan Mary, yazdıklarıyla ses getirmek isteyen hayalperest bir kızdır. Ancak Mary’nin hayatı, etkileyici şair Percy Shelley ile tanışınca değişir; onunla ihtiraslı olduğu kadar derbeder bir aşk yaşar. Bu acılı aşkın meyvesi ise bir kitap olur. Mary Shelley, yaşadığı trajik hadiselerin tesiri altında kalarak “Frankenstein” karakterini ortaya çıkarır. Tarihin ilk bilim kurgu eseri sayılan kitap, kadın yazarın hayatına farklı bir yön verir. İki asır öncesinin kültürüne feminist saiklerle bakan “Mary Shelley” filmi, buna rağmen duygusal ve çarpıcı bir hayat hikâyesi anlatıyor.