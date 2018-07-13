Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başka Sinema’nın katkılarıyla, tekrar tertiplenen festivalde 25 film sinemaseverlerle buluşacak. Yarın başlayacak faaliyetin galası “Transit” filmiyle olacak. 18 Temmuz’a kadar devam edecek festivalde, geride bıraktığımız son dört film sezonunun en dikkat çeken filmleri gösterilecek. Bunun yanı sıra daha önce ticari gösterime girmemiş 5 yeni film de beyazperdeye gelecek. Farklı ideolojilerden marjinal hikâyesi olan filmlerin de seyirciyle buluşacağı festival programında; yönetmen László Nemes’in “Saul’un Oğlu” eseri, Julian Rosefeldt’in “Manifesto”su ve yönetmen Carla Simón’un “93 Yazı” filmi de yer alıyor. “Transit” ve “Eva” da festivalde ilk defa gösterilecek filmlerden.