Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ



Yazarlarla buluşma, sayısız kitaba ulaşma imkânı, kültürel faaliyetler ve başka yerde pek bulunamayan indirimler… Dijitalleşmeye rağmen kitap fuarları, kitap müdavimleri için hâlâ vazgeçilmez faaliyetler. Türkiye’de önümüzdeki aylarda da birbirinden renkli kitap fuarları okuyuculularla buluşacak. Fuarların merkezi her zaman olduğu yine neşriyatın kalbi İstanbul olacak. Mevsimin yazdan güze döndüğü günlerde kitapseverler yine bayram edecek.

Manisalılar 28 Eylül- 7 Ekim tarihlerinde kitapla buluşacak. Eskişehir Kitap Fuarı içinse 6-14 Ekim’i beklemek gerekecek. Antalya Konyaaltı kitap fuarı ise bu sene 20-29 Ekim tarihlerinde kitapseverleri ağırlayacak.



İLERİ ONUR KONUĞU

Türkiye’nin en büyük kitap fuarlarından biri olan 37.TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı da 10-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Onur yazarının Selim İleri olduğu fuar, “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” temasıyla yapılacak. Mersin Kitap Fuarı da 24 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde yapılacak. Osmaniye Kitap Fuarı da bu sene 7-16 Aralık tarihlerinde 3. defa kapılarını açacak. İstanbul’daki CNR Expo kitap fuarının ise önümüzdeki sene mart ayında yapılması bekleniyor.