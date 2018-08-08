Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan eser, Kırım’dan İstanbul’a uzanan yolculuğun hikâyelerini barındırıyor. Rusya’da iktidarı ele geçiren Bolşeviklerin gadrine uğrayan kitabın yazarı Averçenko, göçmen oluşunu ve geldiği İstanbul’daki günlerini anlatıyor. Fakat kitapta Osmanlı insanından ziyade şehirde ikamet eden yabancıların hayatlarına, Batılı bakış açısıyla temas ediliyor. Yazar, Rus Çarlığına yakın bir soylu iken mülkleri alınıp sefil duruma düşen insanların acılarını, güçlü bir mizahla ele alıyor. “Bir Safdilin Hatıra Defteri” insanı tanımaya da yarayan oldukça eğlenceli bir eser.