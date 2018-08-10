Bugün başlayacak festivalde bu yıl rekor katılımla 56 ülkeden 266 film gösterilecek, 42 filmin de dünya prömiyeri yapılacak. 17 Ağustos’a kadar sürecek festivale, Türkiye’den çok sayıda yönetmen, senarist ve yapımcı katılıyor. Organizasyonda, meşhur yönetmen Nuri Bilge Ceylan “Saraybosna’nın Kalbi Hayat Boyu Başarı Ödülü”nü alacak. Festivalde öne çıkan eserlerden biri Türk yönetmen Osman Nail Doğan’ın “Güvercin Hırsızları” filmi.
Saraybosna’da Türkiye rüzgârı
10.08.2018 - 09:01 | Son Güncelleme: 10.08.2018 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Saraybosna Film Festivali (SFF) dünyadan ve Türkiye’den rekor katılımla 24. defa kapılarını açıyor.
Etiketler : nuri bilge ceylan,
575547 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/575547.aspx
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