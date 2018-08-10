Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün başlayacak festivalde bu yıl rekor katılımla 56 ülkeden 266 film gösterilecek, 42 filmin de dünya prömiyeri yapılacak. 17 Ağustos’a kadar sürecek festivale, Türkiye’den çok sayıda yönetmen, senarist ve yapımcı katılıyor. Organizasyonda, meşhur yönetmen Nuri Bilge Ceylan “Saraybosna’nın Kalbi Hayat Boyu Başarı Ödülü”nü alacak. Festivalde öne çıkan eserlerden biri Türk yönetmen Osman Nail Doğan’ın “Güvercin Hırsızları” filmi.