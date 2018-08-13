Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cağaloğlu’ndaki Yeni Dünya Vakfı binasında, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantının merkezinde İstanbul vardı. Hürel, Tarihî Yarımada’nın, 15,6 kilometrekare ile şehrin en küçük ilçesi olduğunu kaydederek, “Suriçi dünyanın en değerli tarih alanı, Surlar Çin Seddi’nden önemlidir, tüm dünyanın kıskanacağı eşsiz bir açık hava müzesi olma şansı vardır” ifadelerini kullandı. Haldun Hürel, şehir hakkında da enteresan bilgiler verdi. Hürel, İstanbul’un en dar sokağının Ortaköy Kuruçeşme’de Alaylı Sokak olduğunu söyledi. İstanbul’daki en küçük caminin Edirnekapı Mezarlığı girişinde Akif Efendi Camii, en büyük camisinin Süleymaniye Camii olduğu da paylaştığı bilgiler arasındaydı.



OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ

Osmanlı’nın vakıf medeniyeti olduğuna dikkat çeken Hürel, medeniyet inşa edebilmek için bireysel uygarlığın tesis edilmesine dikkat çekerek şöyle konuştu: “İstanbul bu yığılmayı müthiş cazibesi yüzünden yaptı. Bireysel çalışmalar, bizden olan nesle verdiklerimiz çok önemli. Eğitim küçükten başlar.”