Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fotoğraf sanatçısı Güler’in arşivinden derlenen fotoğraf, hikâye, video ve maket kitaplardan oluşan bir antoloji, “Islık Çalan Adam” başlığı altında ilk defa sergileniyor. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nden edinilen nesnelerle meydan getirilen “Islık Çalan Adam” sergisi, biyografik öğeleri takip etmesiyle birlikte, Güler’in görsel hikâyeciliğini yeniden okumaya da davet ediyor. Sergi aynı zamanda bir hikâye anlatıcısı olarak Ara Güler’in dünyasını bir arada okumak gerektiğinin önemini vurguluyor. Öte yandan Ara Güler arşivinin tasnifi hâlen devam ediyor. Tasniflenen eserler, müze dışında da sergilenecek. Ara Güler sergileri, yurt içi ve yurt dışı dolaşıma çıkacak.