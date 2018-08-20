Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Direktörlüğünü Zeynep Atakan’ın yaptığı forumda sinemacılara verilecek desteğin artırılması sebebiyle 200’e yakın başvuru yapıldı. 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında altı ayrı platformda gerçekleştirilecek olan Antalya Film Forum’da seçilecek olan projelerin sahipleri jüriye yapacakları sunumların yanı sıra, dört gün boyunca projelerini geliştirme fırsatı da bulacak. Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan “Beş yıl boyunca foruma ilgi giderek arttı. Gerek başvuru sayıları, gerek projelerin elde ettiği başarılarla dünyanın takip ettiği, önemli bir ortak yapım marketi hâline geldik” dedi.