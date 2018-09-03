Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabancı Vakfının katkılarıyla geçen sene başlayan “Müzede Sahne-Fonda Tabloyu Tamamlayan Parçalar” programı, bu sene 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Emre Koyuncuoğlu’nun sanat yönetmenliğini üstlendiği faaliyette, sosyal problemlere değinen oyunlar sahnelenecek. Türk edebiyatının ve tiyatrosunun klasikleriyle usta isimlerinin eserleri sanatseverlerle buluşacak. “Müzede Sahne”, Fıstıklı Teras’ta, Boğaz manzarasına karşı kurulacak platformda ve müzenin farklı mekânlarında seyredilebilecek. Aktivite; Haldun Taner, Lâtife Tekin, Ferhan Şensoy, Zeliha Berksoy ve Metin Deniz gibi kendi ekollerini oluşturmuş isimlerle tanınmış genç sahne sanatçılarını bir araya getirecek.