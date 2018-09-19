Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de Post-Empresyonizm üzerine açılan en büyük sergi olma özelliğini taşıyan sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. 19. asrın sonlarına damgasını vuran sanat akımı Post- Empresyonizm’in çarpıcı eserlerinin görülebildiği serginin küratörlüğünü Nico Filidis üstleniyor. Bu eserlerin, Türk resim tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız “Bu sergi, D Grubu olarak adlandırdığımız akademi hocalarımızın, diğer adıyla Üçüncü Dönem Türk Sanatçıları’nın, hemen hepsine önderlik etmiş sanatçıların eserlerinden oluşmaktadır. Renoir’dan Georges Braque’a kadar 102 eseri buraya getirmek olağan üstü bir serüven.” diye konuştu. “Sergisi 6 Kasım’a kadar MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezinde görülebilecek.