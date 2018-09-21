Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kongre Merkezi’nde dün kapılarını açan fuar, 23 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek. 54’ü yurt dışından olmak üzere 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseriyle fuarda yer alıyor. Yerli ve yabancı galerilerin bünyesinde barındırdığı yüzlerce eserin sergilendiği fuarda, resim, fotoğraf ve dijital sanatlara dair çalışmalar dikkati çekiyor. Türk sanatının önde gelen isimlerinden Bubi, Hüsamettin Koçan, Erdinç Bakla ve Devrim Erbil’in eserleri Şişli Belediyesi - GÖRSAV standında yer allıyor. Akbank Sanat ise Contemporary Istanbul’daki standında Amerikalı sanatçı Tommy Hartung’un “Imge Şeyler ” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi de, meşhur video sanatçısı Bettina Hutschek’in bilim ve kurmacayı kesiştirdiği performans videosu ‘Sürpriz Ziyaret” ile fuarda sanatseverlerle buluşuyor. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Türkiye’de sanata verilen değerin giderek arttığını kaydederek şöyle konuşuyor: Geçen sene fuarı ziyaret eden 81 bin kişinin yüzde 50,5’i 35 yaşın altında. Bu çok önemli gösterge, burada bu profilleri görüyoruz. CI, çok büyük bir sergi alanı ve 2 bin 500’e yakın sanat eseri burada sergileniyor.

FUARA KİTABINLA BİRLİKTE GEL!

Contemporary İstanbul’un (CI) 13. yılında bir ilke de imza atılıyor. Bu yıl sanatseverlerin fuara kitapları ile birlikte gelmeleri ve getirdikleri kitapları “Kitapcan Kitap Bağış Kumbaralarına” bırakmaları isteniyor. Toplanan kitaplar, Herkese Kitap Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine iletilecek.