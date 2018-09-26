Dün başlayan çalıştayın koordinatörlüğünü sahasında dünyada sayılı uzmanlarından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Miroslaw Majewski yapıyor. Burada konuşan Majewski “Benim için sanat, bir insanın geliştirip elleriyle ve beyniyle ortaya koyduğudur. Makinelerin yani yapay zekanın ortaya koyduğu sanatı kabul etmiyorum çünkü yapay zekâyla ortaya çıkan çalışmalar çok mekanik oluyor” diyor.
'Yapay zekâ sanat yapamaz'
26.09.2018 - 07:15 | Son Güncelleme: 26.09.2018 - 07:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde “4. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı” düzenleniyor.
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581948 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/581948.aspx
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