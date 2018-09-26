Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün başlayan çalıştayın koordinatörlüğünü sahasında dünyada sayılı uzmanlarından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Miroslaw Majewski yapıyor. Burada konuşan Majewski “Benim için sanat, bir insanın geliştirip elleriyle ve beyniyle ortaya koyduğudur. Makinelerin yani yapay zekanın ortaya koyduğu sanatı kabul etmiyorum çünkü yapay zekâyla ortaya çıkan çalışmalar çok mekanik oluyor” diyor.