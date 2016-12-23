Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özçelik’in bu hayırsever tavrını gören Sudanlılar, ünlü oyuncuyu ülkelerine davet etti. Bu çağrıya sessiz kalmayan Özçelik, Instagram hesabına eklediği fotoğrafla şu paylaşımı yaptı: Hayatımın oğlumdan sonra en güzel hediyesini aldım. Sudan Darfur’da her türlü yoklukla, iç savaşla hayatını sürdüren yetim yavrularımızın; adımı haykırarak, ellerini açarak gökyüzüne amin sesleri yükselttikleri videolar ve fotograflar gönderildi bugün. Duygularımı anlatmam gerçekten imkânsız. Bu yavruların tefekkürü, sabrı, yoklukla imtihanı burada anlatılacak gibi değil. Şahit olmadan kimse anlayamaz. İnanıyorum ki, Rabbim onları cennetinin en güzel köşesiyle mükâfatlandırıcaktır. Teşekkürüm nasip edene ve vesile olana sonsuz... Umarım şimdi onlar için elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalışıcaz... Hep beraber yürüyelim, hep beraber başaralım İnşallah...