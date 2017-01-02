Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı gecesine Tarkan konseri ile girerek, rakiplerine fark atmak ve adından söz ettirmek isteyen star TV'nin evdeki hesabı çarşıya uymadı.

"Resmi açıklamalarında" 600 bin liraya anlaştıklarını duyurdukları Tarkan, kanala pahalıya patladı.

Reytinglerde hüsrana uğrayan Star TV Total reytingde Kanal 7'nin de gerisine düştü.

Tarkan, AB grubu reyting ölçümlerinde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının ise ancak yarısı kadar izleyiciye hitap edebildi.

Yani Star TV'nin yüzbinlerce lira bütçe ayırdığı Tarkan yerine, Türk halkı Acun Ilıcalı'nın arkadaşlarını çağırdığı ve neredeyse bedavaya mal ettiği O Ses Türkiye'yi seyretmeyi tercih etti. Anlaşılan o ki Tarkan rüzgarı da söndü gitti. (Medyaradar)