Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 Ocak 1943 yılında dünyaya gözlerini açan Barış Manço bugün aramızda olsaydı 74 yaşında olacaktı. Usta sanatçı, ‘Bir insan ne zaman bahsedilmekten vazgeçerse o zaman ölmüş sayılır’ sözüyle yıllara rağmen hâlâ aramızda. Ölümünün ardından geçen 18 yıla rağmen sanatçının şarkıları 7’den 70’e herkesin dilinde. Müzikle uğraşan Doğukan Manço’nun yanı sıra şimdilerde Kadıköy’de kendi kafesini işleten Batıkan Manço, ailenin kameralara daha uzak durduğu en küçük ferdi. Barış Manço’nun vefat ettiği sırada 15 yaşında olan oğlu Batıkan Manço, ölüm haberiyle hayatının altüst olduğunu “Kamyon çarpmışa döndüm” sözleriyle anlattı. 18 yıl boyunca babasına olan saygı ve sevgisinin hiç eksilmeden devam ettiğini; bundan da büyük gurur duyduğunu belirten Manço; “Bu yıl 18 yıl olacak fakat hiçbir zaman dinmeyen bir sevgi alaka gördük her zaman. En çok gururlandığımız kısım da Barış Manço’yu hiç tanımamış çocuklar bile şarkıları ezbere söylüyorlar” dedi. Müzikle uğraşmasının yanı sıra yaptığı televizyon programlarıyla çocukların sevgilisi olan Barış Manço’yu, küçük oğlu o dönemlerde çok kıskandığını anlattı. Batıkan Manço programdaki çocuklardan babasını kıskandığı için programa başvuru yaptığı dönemi şu sözlerle anlattı: “Adam Olacak Çocuk programı ilk başladığı zamanlarda ben ve abim boykot edermişiz hiç televizyonu açmazmışız. Abim odayı terk edermiş, ben arkamı dönermişim ama yine de dinlermişim. Benim babama her zaman hayranlığım vardı. Ne zaman televizyonda görsem radyoda duysam oturur izlerdim, dinlerdim. Adam Olacak Çocuk’a katılma talebinde bulundum. Doğukan’ın yaşı kurtarmıyordu ama ben katıldım. Geçenlerde kaydını izlemiştik. Domates Biber Patlıcan şarkısını domates biber salça diye değiştirmiştim. Programa katılacak kadar şanslıydım.” Asıl mesleği Grafik Tasarım ve Animasyon olan Batıkan Manço “Aklımdan geçen kısa animasyon filmler var fakat bu işin tam olarak değeri henüz Türkiye’de anlaşılamadığı için onu yapmak için biraz daha vakit bekliyorum. Sanata dair ne yapılıyorsa çok çabuk harcanıyor” ifadelerini kullandı.

Sanatçının yaşadığı ev 2010 yılında Kadıköy Belediyesi ve Manço ailesi iş birliğiyle müzeye dönüştürüldü. Doğum gününde sanatçıyı ve ailesini yalnız bırakmak istemeyenler Manço’yu müzede ziyaret edebiliyorlar. Batıkan Manço, vatandaşları müzeye davet ederek “Müze saat 12’ye kadar açık oluyor. Bütün sevenleriyle birlikte biz de burada bulunuyoruz. Bu önemli günde yalnız bırakmamaları bizler için en güzel hediye” dedi. Müze sorumlusu Sırma Çelik yurt içi ve yurt dışından çeşitli ziyaretçileri ağırladıklarını belirterek “Müze açıldığı tarihten günümüze kadar 200 bin civarında ziyaretçimiz gelmiş oldu. Aylık 3 bin civarında ortalama ziyaretçi sayımız var. Anadolu yakasına gelen her kişi buraya uğramadan gitmiyor” dedi.