Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşklarını magazin basınından uzakta yaşayan Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, yeni yıla Fas-Marakeş'te girdi.

FASLI FOTOĞRAFÇI ORTAYA ÇIKARDI

Gözlerden uzak kısa bir tatil yapmak isteyen çift, eğlenmek için gittikleri Comptoir Darna isimli kulüpte fotoğrafçı Azzeddine Maizi tarafından görüntülendi. Maizi, çiftin romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

KAÇAMAK CEVAPLAR VERMİŞLERDİ

Sarıkaya ve Bürsin, 30 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'nda görüntülenmiş, muhabirlerin "Yolculuk nereye?" sorularına kaçamak yanıtlar vermişlerdi. Bürsin, "Yeni yılı bugüne kadar hiç görmediğimiz bir ülkede karşılayacağız ama yerini söylemem" derken, Sarıkaya da "Avrupa turu diyebiliriz" cevabını vermişti.