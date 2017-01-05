Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kral Pop TV, Deniz Seki'nin 'İz' albümündeki ‘Hayat İmdat’ şarkısı için harekete geçti ve ünlü sanatçıyı sevenlerle birlikte şarkının anlamına uygun bir video klip çekildi.



'İz' albümünün 5'inci klibi olan 'Hayat İmdat' şarkısının klip yönetmenliğini Berat Tunç, görüntü yönetmenliğini ise Serkan Özkan üstlendi. 2016 Miss & Mr Model Of Turkey Yarışması 1.si manken ve oyuncu Selina Pohler'in oynadığı ve genç bir kadının isyanını anlatan klip, 2 günde İzmir Alsancak ve Alaçatı'da çekildi.



Klip için yönetmen, oyuncu ve ekip gönüllü olarak çalıştı. Klibin sonunda Deniz Seki‘nin el yazısıyla Bakırköy Kapalı Cezaevi'nden hayranlarına yazdığı not da yer alıyor. Seki'nin hayranlarına notu şöyle:

"Hepinizi o güzel kalplerinizden sevgiyle öpüyor ve kucaklıyorum…. Sizi çok özledi bu Deniz. Daima Sevgiyle."