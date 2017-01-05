Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç bir basın toplantısı düzenledi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda Avukat Eren Keskin, Zeynep Ceren Boztoprak da yer aldı.

"POLİSLER ENGEL OLMASAYDI..."

Avukata Efkan Bolaç Silivri Cezaevi'de olan müvekkilinin tehdit altında olduğunu düşündüğü için tek kişilik yerde kalmak istediğini belirterek, "Daha koğuşu belli değil. Can güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Gelişim onu gösteriyor. Kıbrıs'tan başlayan hukuksuz sınır dışı etme kararı var. Bazı yayın organları yaptığı açıklamalar ve hedef göstermelerden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin havayollarına ait yer hizmetleri veren bir şirketin elemanlarının Barbaros Şansal'a saldırması söz konusu. Polisler engel olmasaydı belki de milli hislerle katledilen yeni birisinin daha olduğunu görecektik" dedi.

BUGÜN TUTUKLANMAYA İTİRAZ EDECEKLER

Avukat Bolaç,"216. madde yani 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' diye bir madde var. Bu maddeden kendisi tutuklandı. Ceza Muhakemesi kanununda 'Tutuklanma yasağı' diye bir hüküm var. Bu madde çok açık ve net. Şunu ifade eder. Üst sınırı 3 yılı geçmeyen cezalarda tutuklanma kararı vermeden adli kontrol veya serbest bırakılması yoluna gidebilir hakim der. Ama bunların hiç birisi uygulanmamıştır" diye konuştu.