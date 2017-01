Türkiye Gazetesi

Oyuncu Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can Kasabalı ile kurdukları mutlu aile tablosu hakkında bilinmeyenleri Parents Dergisi’ne anlattı. Mutlu evliliğin sırrını anlatan Avcı, “Her evliliğin sırrı farklı. Çünkü her insan farklı, huyları farklı... Ama en önemli şey saygıyı güveni ve tabii ki sevgiyi kaybetmemek” diyor. Çocuk evliliği güçlendirir sözlerini ise “Evet, çocuk evliliği güçlendiriyor ama eğer iyi yönetebilirsen... Bana göre annelik hiç bitmeyen bir ilk aşktır. Öncelik tabii ki çocuk oluyor ama eşlerin birbirini de unutmaması bir birbirine destek olması yalnız bırakmaması lazım” diye yorumluyor. Anne olduktan sonra önceliklerinin, hedeflerinin, hayata bakışının, beklentilerinin değiştiğini ve artık ister istemez hayatlarının merkezinde Can olduğunu söylüyor. Çünkü Can’ın mutluluğunun artık kendi mutlulukları hâline geldiğini, tek isteklerinin mutlu bir çocuk yetiştirmek olduğunu vurguluyor. “Ben ne kadar mutlu olursam Can’a o kadar mutluluk verebiliyorum” diyen Avcı, oğlunu hiç ihmal etmediğini ifade ediyor. Ailedeki baba oğul ilişkisine de değinen Avcı, “Kıvanç mükemmel bir baba” diyor. Sedef Avcı, ailede otoritenin baba olduğunu, baba ve oğlunun ayrı bir dünyasının olduğunu anlatıyor.