Ünlü sanatçı Nebahat Çehre de sosyal medyada hacker kurbanı olan ünlüler arasında girdi. Nebahat Çehre'nin Instagram hesabı hack'lendi. Çehre'nin hesabının hack'lendiğini menajeri Selçuk Kaya duyurdu. Hesabın adının sürekli değiştirilmesi dikkat çekerken, Çehre hukuki süreci başlattı. Hacker'lar Çehre'ye ait hesaptan fotoğraf paylaşımı da yapıyor.
Nebahat Çehre'nin hesabı hacklendi
10.01.2017 - 11:47 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaşsız kadın olarak anılan Nebahat Çehre'nin ınstagram hesabı hacklendi
Etiketler : Nebahat Çehre,
436702 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/436702.aspx
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