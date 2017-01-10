Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Nebahat Çehre de sosyal medyada hacker kurbanı olan ünlüler arasında girdi. Nebahat Çehre'nin Instagram hesabı hack'lendi. Çehre'nin hesabının hack'lendiğini menajeri Selçuk Kaya duyurdu. Hesabın adının sürekli değiştirilmesi dikkat çekerken, Çehre hukuki süreci başlattı. Hacker'lar Çehre'ye ait hesaptan fotoğraf paylaşımı da yapıyor.