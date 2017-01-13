Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk halkının hayat standartlarını, değerlerini, kültürünü ve alışkanlıklarını hedef alan terör olaylarına karşı sivil toplum hareketi başlatıldı. Toplumsal, refah ve güven duygusunu pekiştirmeyi, insanlık dışı saldırıları gerçekleştirenlerin oyunlarına gelinmeyeceğini göstermeyi hedefleyen “Hayatına Sahip Çık” sivil toplum hareketinin detayları, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer ve Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl’ün katılımıyla Feriye Palace’da, dün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya, iş, sanat, spor ve magazin dünyasından ünlü isimler katıldı. Ata Demirer, Ayhan Sicimoğlu, Burcu Esmersoy, Demet Akbağ, Dilâra Koçak, Ege, Fatih Terim, Gezegen Mehmet, Hülya Koçyiğit, Kenan İmirzalıoğlu, Mehmet Yaşin, Osman Müftüoğlu, Saba Tümer, Şahika Ercümen, Sedef İybar, Taylan Kümeli, Tümer Metin’in “hayatinasahipcik” hashtagiyle; sokakta gezerken, bir restoranda yemek yerken, balık tutarken, sinemaya giderken, parkta dolaşırken çekilen görüntüleri paylaşıldı.