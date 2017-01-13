Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müziğe olan yeteneği çocukluğunda keşfedilen ve devlet bursuyla yurt dışında müzik eğitimi alan Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, sanatçıyla halk arasında kuvvetli bağlar olması gerektiğini belirtti. Uğurlu şöyle konuştu: Halkımız, bu ülkede kendini sanatçı zannedenlerin çok önünde gidiyor. Hâlbuki sanatçı toplumun önünde gider. Sanatçı önderdir. Meşaleyi taşıyan adamdır. Meşaleyi gelecek kuşaklara devreden adamdır sanatkâr ama maalesef sanatkârlar halkın çok gerisinde kalmışlar. Yani o ‘göbeğini kaşıyan adam’ diye gırgır geçtikleri adam var ya insanların yürüyüşünden nereye gittiğini hemen anlıyor. Bizim o gülen arkadaşlar dünyanın farkında değil. Burada bizim, sanatın ve sanatçının ne olduğu konusunda lügatlerimizi yeniden yazmamız gerekiyor.

Uğurlu, Türkiye’nin son yıllarda birçok alanda yükselişte olduğu ve bu yükselişin dış güçler tarafından engellenmeye çalışıldığı değerlendirmesinde bulundu. Ünlü piyanist, Batı’nın Türkiye ve Orta Doğu’ya yaklaşımının barışçıl olmadığını ifade ederek “15 Temmuz sürecini Avrupa da NATO da hiç anlayamadı ve Türkiye’yi kaybettiler. Hükûmetler, makamlar, devletler nezdinde ilişkiler devam eder ama gönüllerde iş bitti. Geçmiş olsun. Türkiye görünüşte bir NATO ülkesi ama öyle değil. Halkımız buna şiddetle ve gönülden karşı. Halkımızın son bir sene içinde çok büyük mertebe atladığını ve olgunlaştığını düşünüyorum. 16 Temmuz sabahı, biz yeni bir Türkiye’ye uyandık. O yeni Türkiye’de artık devletin milleti dönemi bitti. Milletin devleti dönemi başladı. Millet, devletine sahip çıktı. ‘Ben varsam sen varsın’ dedi” ifadelerini kullandı. Daha önce 11 albüme imza atan Uğurlu, sevilen eserlerinden derlediği “Best of Tuluyhan” albümünü, 2016’nın sonunda müzikseverlerle buluşturmuştu.