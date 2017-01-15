Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Tanrıseven - Her ünlünün ayrı bir keşfedilme hikâyesi var. Kimi kahvehanede, kimi yolda yürürken, kimi arkadaş tavsiyesiyle şöhret basamaklarına ilk adımı attı... İşte romanlara bile konu olabilecek şöhret hikâyeleri...



Kıvanç Tatlıtuğ

Aklı fikri basketteydi

Adana'da doğan ve babasının rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'a taşınan Kıvanç Tatlıtuğ'un tek hedefi basketboldu. Annesi, Beylikdüzü’deki bir marketin camında ‘Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?’ ilanını görünce, oğlunun bir fotoğrafını gönderdi. Tatlıtuğ kendini bir anda defilelerde buldu. Ünlü oyuncu daha sonra dizi sektörüne geçti.



Beren Saat

Hayali öğretim görevlisi olmaktı

Öğretim görevlisi olmayı hayal eden Beren Saat, annesinin ısrarı ve trafik kazasında kaybettiği erkek arkadaşının desteğiyle Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katıldı. Yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Ama Aşka Sürgün, Hatırla Sevgili, Aşkı Memnu gibi çok izlenen dizilerde oynadı.



Ufuk Bayraktar

Kahvehanede çalışıyordu

Ufuk Bayraktar'ı ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz babasının Cihangir'deki kahvesinde çalışırken fark etti. Bayraktar'a rol teklif etti. Böylece Bekleme Odası'yla kariyerine başladı. Son rol aldığı film Dağ 2 oldu...



Tülin Şahin

Danimarka'da hamburgerciydi

14 yaşında Danimarka'daki bir hamburgercide keşfedildi. Ünlü bir fotoğrafçı, onun tek kare fotoğrafını çekip modellik yarışmasına gönderdi. Yarışmada birinci oldu, ve dikkatleri üzerine çekti.



Necati Şaşmaz

Sigortacı olmaya niyetliydi

Asıl mesleği turizmcilik olan Necati Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı. 2001’de 11 Eylül tarihinde ailesini görmek için Türkiye’ye gelecekti. Amerika’daki saldırılar sebebiyle uçağı döndü. Hayatına Türkiye'de devam etme kararı aldı ve Ankara'da acente açtı. Osman Sınav'la bir iş görüşmesinde buluştu. Senaryo ekibinde çalışacağını sanıyordu, Sınav'ın "Seni başrol düşünüyorum" teklifini kabul etti, hayatı değişti.



Hadise

Onu yapımcılar keşfetti

Yapımcılar ve dinleyiciler tarafından ilk olarak, Belçika'nın Pop Idol yarışması sayılan (Türkiye'deki Popstar Yarışmasının benzeri) Idool 2003'te fark edildi. Yarışmayı birincilikle bitirmese de, kendisine yapımcılar tarafından albüm çıkarması için gelen teklifi iyi değerlendirdi.



Hande Yener

Mağazaya Hülya Avşar girince...

Müzik dünyasına girmek için çok sayıda ünlüden yardım isteyen Hande Yener'e kimse el uzatmamıştı. Ancak tezgâhtarlık yaptığı mağazaya Hülya Avşar gidince derdini ona anlattı. Yener, Avşar'a Yalnızlık Senfonisi'ni seslendirdi ve hayallerine giden yolu açtı.



Merve Boluğur

Reklam ajansı sokağında çıktı

Lisede hiç popüler olmayan, utangaç, içe dönük Merve Boluğur, kuzeninin ajanındaki bir fotoğraf çekimine gitti. Orada tanıştığı bir ajans sahibi ona kartını verdi. Haftalar sonra ajansın evinin bulunduğu sokakta olduğunu fark etti ve geçerken uğradı. Ve kısa sürede dizilerin vazgeçilmez yıldızı oldu.



Pelin Karahan

Kısa olduğu için seçmezler sanmış

Kavak Yelleri dizisiyle ünlenen Pelin Karahan, "Yakınlarım 'yüzün çok güzel, ajansa yazıl' diyordu. Önce istemiyordum sonra yazıldım. Beni aradılar" diyor. Kısa boylu olduğu için seçilemeyeceğini düşünen Karahan, bir süre sonra kendisini ciddiye aldıklarını fark etmiş.



Burak Özçivit

Fotoğrafları çöpten çıktı

Burak Özçivit'in babası, oğlundan habersiz fotoğraflarını Best Model yarışmasına gönderdi. Ancak bu fotoğrafları seçici kurul çöpe attı. Organizatörler, çöpe atılan fotoğraflarını son anda fark etti. Böylece Özçivit yeniden yarışmacılar arasına katıldı. 2005'te birinci oldu.



Hazal Kaya

Elektrikler kesilince

Hazal Kaya, Genco dizisinin görüşmesine gittiğinde başına ilginç bir olay geldi. Ajansta birden elektrikler kesildi... Görveli Kaya'ya, "Başka bir gün gelin" dedi. Ama Kaya bekledi. Kısa süre sonra elektrikler geldi. Kaya yetkililerle görüştü ve Genco dizisindeki rolü aldı.



Fahriye Evcen

Tatile geldi oyuncu oldu

Almanya'da yaşayan Fahriye Evcen, tatil için geldiği Türkiye'de Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katıldı. Daha sonra Aydoğan onu yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Ve gelen rol teklifini kabul etti. Yaprak Dökümü ile adını duyuran Evcen, şimdi "Ölene Kadar" dizisinde...



Nurgül Yeşilçay

Türkan Şoray'ın kızını oynadı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okurken "İkinci Bahar" dizisi için oyuncu seçmelerine girdi. Elediler, ancak daha sonra onun diziye katılabileceğine karar verdiler. Türkan Şoray'ın kızı Gülsüm rolünü aldı ve milyonların hayranlığını kazandı.