Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyer Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmek isteyen haber spikeri Caner Karaer'e İETT’ye ait bir otobüs çarptı. Haber spikeri Karaer kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde haber spikeri Caner Karaer trafik aktığı sırada karşıdan karşıya geçmek istiyor. Bir anda yola çıkarak karşıya geçmeye çalışan Karaer'e o sırada seyir halinde olan bir otobüs çarpıyor. Karaer, çarpmanın etkisiyle yola savruluyor. Ardından olayı gören vatandaşlar Karaer'in yanına koşarak yardım ediyor.

