Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kuruluşunun 50. yılı kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimliği himayesinde, Fenerbahçeli millî futbolcu Mehmet Topal’ın eşi Selda Topal’ın öncülüğünde gerçekleştirilen “50. Yılda 50 tıp fakültesi öğrencisine eğitim bursu” kampanyasına spor, iş ve sanat dünyası destek verdi. Düzenlenen etkinlikte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim kadrosuyla kampanyaya destek veren bağışçılar bir araya geldi. Kampanya kapsamında 50 tıp fakültesi öğrencisine 1 yıllık burs kaynağı oluşturulması hedefi aşılarak, sayı 100’e çıktı. Kariyerini Almanya’nın Borussia Dortmund takımında sürdüren Nuri Şahin ise eşi Tuğba Şahin ile 10 öğrencinin bursunu karşıladı. Bağış karşısında Rektör Ak, çifte özel teşekkür ederek, onur belgelerini kendilerine ulaştıracaklarını iletti. Etkinliğe cemiyet, iş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.