Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesen iki kişinin serbest bırakılması özellikle hayvanseverlerin tepkisine neden olmuştu.

"BENİ İDAM EDECEKLERİNİ BİLSEM..."

Bugün "Duymayan Kalmasın" programının canlı yayınına bağlanan Bülent Ersoy, bu vahşete yeterli tepki gösterilmediği belirterek şunları söyledi: "Bir şey yapmak istiyorsanız bizzat bunu yapan kişilere tepki göstermelisiniz. Beni idam edeceklerini bilsem onlar elime geçince tokatlarım onları. O köpekler bir can…

"İLERLEYEN ZAMANLARIN TERÖRİSTLERİ"

Ben sizler kadar köpeklere yaklaşamıyorum ancak onların ağzı var dili yok. Sen onların kulağını nasıl kesersin bunlar ilerleyen zamanların teröristleri... Onların suratlarını bile görmek istemem.

"İKİ CAMBAZA KULAK NASIL KESİLİR GÖSTERECEĞİM"

Çıkan haberleri izleyici yüreğim burkuldu. Bu işkencecilerin cezalandırılması konusunda savaş vereceğim. Bunun arkasında duracağım ve gerekirse bu konuda Ankara'ya kadar yürüyeceğim ve o iki cambaza kulak nasıl kesilir göstereceğim."