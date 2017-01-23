Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında sabah kuşağında canlı yayınlanan Aramızda Kalmasın adlı programının iki sunucusu birden değişti. Yazar Sabahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’ kitabında ABD’li pop yıldızı Madonna’yı anlattığını sanan Funda Özkalyoncuoğlu ve Sena Keçeli, ‘Aramızda Kalmasın’ programına veda etti. Diğer sunucu Jess Molho ise programda kalacak. Molho’ya iki yeni isim eşlik edecek. Bu isimler Hakan Ural ile ‘Survivor’ yarışmacılarından Duygu Çetinkaya olarak kesinlik kazandı ve TV8’in resmi sitesinden duyuruldu. Survivor’da hırçın ve lafını esirgemeyen karakteri ile öne çıkan Duygu Çetinkaya, magazin programı yorumculuğunda deneyimi olan bir isim. Beyaz TV’de 2014 yılında Oya Aydoğan ve Pakize Suda’nın da yer aldığı ‘Söylemezsem Olmaz’da yorumcu olarak yer almıştı.