Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de yaşayan İngiliz şarkıcı Adele’nin annesi Penny Adkins’in tatil için 1987’de Bodrum Gümbet’e geldiğini, taksi şoförlüğü yaparken tanıştığını söyleyen Mehmet Asar “Penny Adkins ile arkadaş olduk. Bir ay sonra İngiltere’ye döndü” dedi. Mehmet Asar iddiasını şöyle sürdürdü: “Adele sağ elini kaldırdığında 3 ve 4’üncü parmaklarının bitişik olduğunu gördüm. Benim sağ elimin 3 ve 4’üncü parmakları da kaldırdığımda bitişiktir. Şarkılarda yaptığı vurgular da benimkine çok benziyor. Adele’in annesini tanıdıktan sonra hiç evlenmedim. Yıllarım onu düşünmekle geçti. Şimdi Adele’in gerçekleri öğrenmesini istediğim için bunu açıklamak mecburiyetinde kaldım. Adele ve annesini Bodrum’a davet ediyorum. Gelsinler burada tatil yapsınlar, tanışalım. Adele’in babası olduğumu düşünüyorum, hissediyorum. Adele isterse onun için DNA testi bile yaptırırım. Onlardan hiçbir beklentim yok. Ben Bodrumluyum ve halim vaktim yerinde. Sadece kızım gerçekleri bilsin istiyorum...