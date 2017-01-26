Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren 18 maddelik ‘Anayasa Referandumu’ ünlü isimleri harekete geçirdi. Sanat ve spor camiasından bazı ünlü isimler, referandum için “Evet” diyeceklerini sosyal medya aracılığıyla şimdiden duyurdu. Eski futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in Twitter’da başlattığı “Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım” kampanyasına çok sayıda isim katıldı. Video paylaşan Dilmen “Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, âdeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım” dedi. Dilmen videonun devamında kariyerini Barcelona’da sürdüren futbolcu Arda Turan’dan destek istedi ve “Sevgili Arda sen de var mısın?” diye sordu. Arda ise çektiği videoda “Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim?” diyerek kampanyaya dâhil olma çağrısında bulundu. Çin’in Beijing Guoan takımının formasını giyen Yılmaz bu çağrıyı “Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?” videosuyla cevapladı. Şarkıcı Murat Boz ise “Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım” dedikten sonra arkadaşı Abdülkadir Karagöz’e çağrıda bulundu. Karagöz, sunucu Ersin Düzen’e; Düzen de Acun Ilıcalı’ya çağrı yaptı. Rıdvan Dilmen’in başlattığı zincirleme video kampanyası, Twitter’da büyük ses getirdi ve kampanya siyasilere de uzandı. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Twitter hesasından video paylaşarak, ‘evet’ çağrısını Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye gönderdi. Bir anda popüler olan kampanya bununla da sınırlı kalmadı. Twitter’da ‘#BenDeVarım’ hashtagıyla Melih Gökçek’e kadar uzandı. Gökçek, oyunun evet olacağını açıklayıp, Ahmet Çakar’a, Çakar da Fatih Terim’e referandumdaki oyunu sordu. Kampanyaya vatandaşlar da kayıtsız kalmadı ve ‘Evet’ diyerek videolarını yükledi.